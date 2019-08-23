23.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политические репрессии, Россия, Украина
Просмотров:

Зеленский выпустит часть пленных. А потом захватит новых заложников?

В ближайшие дни может начаться разрешение вопроса с обменом пленными между Россией и Украиной. Об этом, общаясь с боевиками «АТО» в центре Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело. Я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я занимаюсь этим лично. Мы ждем результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни, не хочу ничего загадывать», – заявил Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ранее в прессе появилась информация, что РФ и Украина планируют обмен по формуле «33 на 33».

Впрочем, судя по имеющейся практике, после грядущего обмена Киеву ничего не мешает захватить новую партию заложников под предлогом обвинения в шпионаже, сепаратизме или другого абсурдного обвинения – уже после прихода Зеленского к власти СБУ продолжает регулярно рапортовать о задержаниях и разоблачениях симпатизирующих России граждан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть