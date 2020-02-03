Зеленский выставил себя идиотом на пресс-конференции с Эрдоганом

03.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Киеве за дежурной болтовнёй о гибридной войне умудрился сболтнуть перед гостем лишнего.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я выражаю соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе. Мы, Украина, которая уже шестой год находится в состоянии гибридной войны, знаем и понимаем как никто боль такой потери», – заявил Зеленский на пресс-конференции.

Политолога привела в ужас некомпетентность украинского президента и его окружения.

«Скажите кто-нибудь Зеленскому, что турецкие военные находятся на территории Сирии и в этом случае благоразумно было промолчать!» – посоветовал политолог.

По его словам, «это всё равно, что выражать сожаление по поводу гибели российских солдат на Донбассе».

«Я понимаю, что Турция наш важный партнер, но нужно немного думать о контексте», – возмутился Романенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее четверо турецких военнослужащих погибли и девять получили ранения в сирийской провинции Идлиб. Анкара уже обвинила армию Сирии, которую поддерживает Россия, и пообещала возмездие.