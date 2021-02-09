Зеленский выставит себя полным клоуном, когда «Спутник-V» зарегистрируют в ВОЗ – Килинкаров

09.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинский президент Владимир Зеленский окажется в крайне неприятной ситуации, когда российская вакцина от коронавируса, о якобы неэффективности которой он рассказывает, окажется зарегистрирована ВОЗ и станет использоваться в странах ЕС,

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень не нравилось, когда Зеленского называли клоуном, когда он был только избран. Но та ситуация, куда он сам себя загнал – он реально будет выглядеть клоуном, когда российская вакцина будет зарегистрирована ВОЗ, когда её будут использовать в ЕС», – сказал он.

Килинкаров подчеркнул, что если официальный Киев придерживается декларируемой политики, то украинские дипломаты по логике должны выступить с призывами к европейским странам отказаться от российской вакцины, и направить ноты протеста в такие страны, как Австрия и Венгрия.

«А может быть, господин Зеленский даст поручение министру иностранных дел Кулебе, и, раз уж они защищают Европу, воюя седьмой год в Донбассе, они защитят австрийцев и граждан Венгрии от использования российской вакцины? Пусть они выступят с нотами протеста к правительству Венгрии или Австрии об использовании российской вакцины, и скажут: «Не применяйте российскую вакцину!».

Это доходит до маразма. На самом деле, мне кажется, Зеленскому абсолютно наплевать, что будет с гражданами Украины», – резюмировал экс-депутат.