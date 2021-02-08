Зеленский упрямо твердит о «неэффективности» российской вакцины

08.02.2021, Киев, Вадим Москалено

Новости Украины

Украина не будет покупать российскую вакцину «Спутник-V», потому что на данный момент якобы всё ещё нет подтверждений её эффективности.

Об этом, выступая на форуме «Украина-30», заявил украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент нет никакого подтверждения того, что российская вакцина «Спутник-V» является гарантированной и даёт эффект 91%. Ни от ВОЗ, ни от мировых специалистов такого утверждения нет.

Есть несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание. Это фейковые новости. Все понимают, что такое гибридная информационная война, и мы это прекрасно понимаем, потому что в этой профессии, как ту или иную новость можно по-разному получить для украинского общества, как мы это слышим, но потом проверяем и никакого подтверждения того, что «Спутник-V» даёт гарантированный результат, нет. Поэтому мы договаривались с теми производителями вакцин, которые дают серьёзный позитивный результат», – разглагольствует Зеленский

По его словам, именно по этой причине Украина будет закупать вакцины преимущественно у западных производителей.

«По поводу этих вакцин общались наши врачи, а также видели вакцинирование. Поэтому действительно, те вакцины, по поводу которых мы заключаем договоры, считаются самыми качественными в мире. Поэтому другого примера нет», – заключил Зеленский, добавив, что украинцы не кролики для испытаний..

Заявление украинского президента прокомментировал заместитель директора Института РУССТРАТ Юрий Баранчик. Он объяснил, что эффективность российской вакцины давно доказана и очевидна для всего мира.

«Поведение нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, в том числе, его кадровые решения и политические заявления, становятся все более неадекватными.

Во-первых, не так давно в одном из ведущих мировых научных журналов «The Lancet» появились итоги третьей фазы клинических испытаний «Спутника-V». Российская вакцина показала эффективность в 92%, на равнее с «Pfize»r и «Moderna».

Этот же вывод подтверждает отчет специалистов инвестиционного банка «Credit Suisse». В нём говорится, что третья фаза испытаний российской вакцины является лучшей в мире по показателям эффективности. Подчеркивается длительное действие иммунитета, благодаря использованию именно человеческого аденовируса.

Сейчас «Спутник V» зарегистрирован уже в 17 странах. К концу следующей недели их будет уже 25. Вакцину Спутник V готовится одобрить Евросоюз. Так что комментарии по поводу того, что вакцина плохая, ее эффективность, мол, не доказана, излишни. Зеленский нагло врет», – сказал он корреспонденту «ПолитНавигатора».

«Во-вторых, кроликами украинцев делает сам Зеленский, ставя над ними уже второй год социальные эксперименты, и не выполняя ни одного своего предвыборного обещания, главными из которых был мир на Донбассе и борьба с коррупцией – мира до сих пор гнет, Порошенко не посажен. Впрочем, сами украинцы уже сделали свой вывод о политике Зеленском, отказывая как ему лично, так и партии в своем доверии», – добавил Баранчик.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина получит вакцину одной из последних стран в мире, вместе со странами Африки.

Также страны Запада стали активно интересоваться и закупать российскую вакцину «Спутник-V», потому что она показала большую эффективность при небольшой цене.