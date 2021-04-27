Зеленский высылает консула России: Что думают русские одесситы

27.04.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

«Постеснялся хоть посла б! Аль совсем башкой ослаб?» — в ответ на то, что Москва объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства, Киев продолжает высылать российских дипломатов. Накануне годовщины 2 мая, массового убийства несогласных с политикой нацистского режима людей, очередь дошла и до консула РФ в Одессе. МИД Украины объявил его «нежелательным для пребывания на территории Украины лицом» и предписал «покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года».

Логика фюреров ясна: дело не только в ответных санкциях, но и в том, чтобы запугать горожан перед скорбной датой 2 мая с одной стороны, а с другой, испортить праздник — 9 Мая. Дни, когда количественная разница между нормальными людьми и стайками собачьих свадеб нацистов очевидна до крови из глаз у апологетов агрессивного украинства. А без консула — по логике нациков — нормальные люди словно обезглавлены.

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Они же любят повторять, что 2 мая 2014 года «победили в Одессе русский мир» и, собственно, каждую последующую смерть оппонента тоже воспринимают как «победу над русским миром». Даже «Марш защитников Одессы» (понимай убийц) на 2 мая объявили, чтобы в очередной раз продемонстрировать свое моральное уродство, и радуются в соцсетях избавлению от консула, как дети, словно следующий из России прибудет в вышиванке и с татуировкой тризуба на лбу.

Только знает ли об этом сам консул? То самое промежуточное звено — опять-таки, как миркуют нацисты — между Кремлем и «рукой Кремля», то есть «местной ватой»? А шут его разберет. Во всяком случае, никто из российских консулов у Дома профсоюзов, где сгорели одесситы, замечен не был (сравните с чиновниками Госдепа, которые посещает мемориалы погибшим боевикам Евромайдана или АТО). А впрочем, может они тихо, без огласки и камер, по ночам там бывают и тайно цветы кладут?.. Да, к сожалению это был сарказм.

Но, в конце концов, консульство обязано защищать и помогать своим гражданам на Украине, а не украинским, и вот уж тут!.. Хотелось бы, конечно, расписать, как консульство сильно хотя бы на этом поприще, но и этого не будет.

Еще в 19-м году, когда из тюрьмы вышел политзаключенный Евгений Мефедов, чудом выживший 2 мая и арестованный прямо в больнице, его адвокат Валентин Рыбин рассказывал: «Сотрудники генконсульства РФ в Одессе за пять лет не оказали должного внимания не только Мефедову, но и другим гражданам РФ, находящимся в украинских тюрьмах. Когда суд определил Мефедову сумму залога, я позвонил в консульство и попросил помочь. Мне было отказано. Когда Мефедов вышел из тюрьмы, я опять звонил в консульство и просил его приютить, потому что у него не было денег даже на проживание. И мне также было отказано».

Но, может, хотя бы в борьбе с нацистами консульство преуспело пусть в сотой доле от того накала, который демонстрируют нам российские политические шоу?

И опять нет. После переворота на Украине 14-го года, консульство в Одессе служит лишь неизменным объектом атак для нацистов всех сортов, а акции а ля «Леопольд, подлый трус, голова, как арбуз» проходят под его стенами чуть ли не каждую неделю.

Нацисты закидывают здание дымовухами, жгут российские флаги, оскорбляют президента РФ; если объявлен всероссийский траур, то скорбящих унижают, если Победа, то происходит то же самое. А на небезызвестном «Миротворце» и вовсе сказано, что «под крышей одесского консульства действует бизнес по продаже российских паспортов». Но никакой реакции на грязь в прямом и переносном смыслах не следует. Леопольд не выходит.

Таким образом, воспринимать высылку российского дипломата можно… никак. Он чистой воды чемодан без ручки, с какой точки зрения на него ни посмотри.

Хотя, наверное, это и правильно — не реагировать на наци-шушеру. Но если б вы только знали, каково осознавать аналогичное отношение к себе, то есть ноль реакции, русскокультурным гражданам! Хотя ведь на 9 Мая к одним и тем же пойдем памятникам — и в России, и в Одессе.