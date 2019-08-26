26.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Зеленский забыл получить новые инструкции от западных хозяев

Насыщенная русофобией и псевдоисторическими нелепостями речь Владимира Зеленского во время шоу-программы ко Дню независимости в Киеве является следствием плохой информированности президента о новом курсе западных кураторов, которым Украина теперь мешает налаживать деловые отношения с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил покинувший Киев после преследования СБУ журналист и политический аналитик Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это чудовищная смесь унылой панихиды с разухабистой свадьбой в Малиновке. Это упоминание коммунистического опыта под зигование неонацистов. Это говорит о том, что человек до сих пор не понимает, что изменилась ситуация в Украине, изменилась ситуация вокруг Украины, изменилось отношение в мире к Украине. Украину хотят замирить, потому что она стала мешать серьезным игрокам налаживать новый миропорядок. Ему просто, видимо, не спустили еще методичку, а ему периодически спускают.

Сегодня Соломенский суд обязал обязал возбудить уголовные дела не только против Порошенко, но и против Павла Климкина за превышение служебных полномочий, за то, что они в своих речах подсовывают, в том числе президенту, вот такие дурацкие спичи», – отметил эксперт.

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