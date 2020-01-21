Зеленский закрыл глаза на ультраправый террор

21.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский недооценивает опасность, исходящую для страны со стороны правых радикалов.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил киевский политолог Алексей Якубин, отвечая на вопрос об уровне антисемитизма на Украине.

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«Есть разные данные об уровне антисемитизма. Например, Зеленский утверждает, что на Украине его практически нет, а другие источники свидетельствуют о том, что в Европе Украина находится на втором месте после Франции по уровню антисемитизма. В реальности, есть бытовой антисемитизм, к которому добавляются ксенофобские настроения, разжигаемые войной на Донбассе. Безусловно, есть проблема с ультраправым насилием», – сказал эксперт.

Он напомнил, что 19 января в Киеве неонацисты напали на левых активистов, пытавшихся провести антифашистскую акцию.

«Кроме того, невозможно себе представить, чтобы на Украине прошел марш в честь Карла Маркса, как своего рода альтернативе маршу в честь Бандеры. Параллельно развивается русофобия, которая не ограничивается Крымом и Донбассом. Ультраправых в украинском обществе абсолютное меньшинство, но они влияют на политику и силовиков. Все уголовные дела, в которых националисты проходят в качестве обвиняемых, расследуются крайне тяжело. Больше того, в стране действует закон о декоммунизации, который фактически создал правовую базу для их бесчинств», – отметил политолог.

Кроме того, этом он обращает внимание, что проблему ультраправых в украинском обществе традиционно списывают на российскую пропаганду.

«При этом Зеленский не понимает всей опасности происходящего и предпочитает закрывать на радикалов глаза. Тем временем, неонацисты нарушают монопольное право государства на насилие. Запад должен активнее критиковать Киев за такую политику. Тем самым он только укрепит Украину, а не ослабит ее перед Россией, как утверждают радикалы», – резюмировал Якубин.

Напомним, что на днях Зеленский в интервью израильским СМИ заявил, что на Украине крайне низкий уровень антисемитизма, что якобы подтверждает его еврейское происхождение.

При этом в докладе израильского министерства Украина официально названа лидером постсоветского пространства по частоте вербальных нападок и насильственны