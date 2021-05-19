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19.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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Зеленский замахнулся на второй и на третий президентский срок

Новости УкраиныВладимир Зеленский, несмотря на свои предвыборные обещания, планирует остаться у власти на второй срок,...

Владимир Зеленский, несмотря на свои предвыборные обещания, планирует остаться у власти на второй срок, изменить Конституцию, после чего продолжать занимать президентское кресло и дальше.

Об этом в эфире интернет-канала «Смотрящие Полуев Степанец» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Зеленский пришёл минимум на три срока, хотя Конституция говорит про один срок. Сегодня у Зеленского нет конкурентов, если бы выборы состоялись уже сегодня или в ближайшее воскресенье, соответственно, Зеленский снова стал бы президентом, у него реально нет конкурентов при всей сумасшедшей действительности. Уверен, что Зеленский во время своего второго президентского срока будет инициировать принятие новой Конституции.

Принятие новой Конституции обнулит срок его президентства. Поэтому ничто не мешает ему стать президентом во второй и в третий раз. Тем более, сегодня мы идём по пути авторитаризации украинской власти, и, соответственно, в данной ситуации не появится никакой альтернативы Зеленскому. Поэтому давайте смиримся с тем, что нравится он нам или нет, но эта действительность всерьёз и надолго», – рассуждает Бондаренко.

Напомним, ранее в Киеве рассказали, как Зеленский пытается построить из Украины собственный мини-рейх.

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