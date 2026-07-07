«Зеленский заметает следы заказного убийства» – СБУ назначила мелкую сошку виновной за теракт в Монако

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Вечером 6 июля в Киевской области обнаружили закопанное тело 39-летней Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на убийство украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После возвращения в Украину она общалась с двумя мужчинами – бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником ГУР (по фамилии Реут). Сотрудник ГУР сообщил об убийстве гражданки Березовской, которое он совершил совместно с другим фигурантом. О контактах с Березовской, перечислении ей средств и других действиях он якобы не информировал руководство и действовал по своему усмотрению. Также при обыске в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружено подвальное помещение, похожее на комнату пыток», – сообщили в СБУ.

Интересные подробности раскрыл экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Из обещанных $150 000 на всю операцию сама исполнительница получила всего $8000, ещё $5000 ушло на логистику. Остальное — почти $137 000 — осело у организаторов и посредников. По последним данным, расследование убийства Березовской курирует лично начальник ГУР Иващенко. Случай редкий, но в данной ситуации объяснимый: Зеленский и Поклад отводят от себя подозрения в покушении. А Ермолаев был организатором масштабной поддержки Залужного», – написал он на своей странице.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук также не верит, что задержанные могли работать без приказа сверху.

«Кто-то верит, что эти лица могли действовать самостоятельно, а не получали указания от зелёных гнид? Такая огромная сеть колл-центров как у Ермолаевых (более 150 колл-центров + отмыв денег и схема вывода их за границу) платила на самый верх в ОП 15 миллионов долларов в месяц. А тут платить прекратили, еще и Артур Емельянов пошел на сделку со следствием в Эстонии, и это значит, что он дал показания против кого-то существенного из крышующих колл-центры», – возмущался Мосийчук.