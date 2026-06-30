Взорван украинский олигарх – владелец сети мошеннических call-центров

Игорь Шкапа.  
30.06.2026 10:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Сюжет дня


Вчера вечером в княжестве Монако произошло покушение на днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева.

В подъезде дома, где, по всей видимости, жил Ермолаев, примерно в 22.00 по московскому времени произошел взрыв. По информации СМИ, перед покушением в подъезде появился неизвестный с рюкзаком, где, скорее всего, и была взрывчатка. Подозреваемому удалось скрыться.

Вчера вечером в княжестве Монако произошло покушение на днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева. В подъезде...

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«Это, вероятно, террористический акт. В настоящее время полиция проводит расследование. Взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь», — прокомментировал случившееся государственный министр Монако Кристоф Мирман.

Как стало известно, пострадавший – строительный магнат из Днепропетровска Вадим Ермолаев, основатель компании «Алеф». По данным украинских медиа, в 2017 году он отказался от гражданства Украины и получил паспорт Кипра. Утверждается, что он вел бизнес в российском Крыму, за что со стороны киевского режима на него были наложены санкции.

Ранее он неоднократно входил в топ-100 самых богатых украинцев.

С одной стороны, покушение могло быть местью со стороны режима, но есть еще одна деталь. В СМИ Ермолаева часто называют владельцем разветвленной сети мошеннических колл-центров, курируемых украинским спецслужбами. Так что нельзя исключать как месть со стороны жертв, так и внутренние разборки между конкурентами.

Ермолаеву принадлежит построенный в 2006-м в Днепропетровске крупнейший на Украине ТЦ «Мост-Сити», где арендовали помещения мошенники.

В декабре прошлого года в Эстонии по запросу Интерпола был задержан его сын, Артур Ермолаев, который курировал сеть-кол-центров. По данным следствия, в результате действий мошенников граждане из стран ЕС потеряли порядка 100 миллионов евро. Впрочем, уже в апреле Ермолаев-младший вышел на свободу под залог в восемь миллионов евро.

Известно, что по одному из таких колл-центров в прошлом году был нанесен удар российскими беспилотниками. Украинская пропаганда тогда традиционно писала, что русские «терроризируют мирное население ударами по гражданской инфраструктуре».

По данным британского таблоида Daily Mail, Ермолаев в тяжелом состоянии, в ходе взрыва пострадал еще один его 13-летний сын-подросток и жена. Утверждается, что жена потеряла обе ноги.

 

«Ермолаев был известен тем, что парковал свой Bentley с украинскими номерами возле площади казино Монте-Карло. Ему также принадлежала суперяхта под украинским флагом и вилла с усиленной охраной в соседнем Сен-Жан-Кап-Ферра. Монако — всемирно известный налоговый рай на Французской Ривьере, где проживает множество состоятельных людей. Гордится своей репутацией города, свободного от преступности, и привлекает бизнесменов-миллиардеров и знаменитостей со всего мира. Однако в последние годы на так называемой Скале произошло множество коррупционных скандалов, включая обвинения в отмывании денег мафиозными группировками, в том числе и украинскими», – пишет британский таблоид.

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