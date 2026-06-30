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Вчера вечером в княжестве Монако произошло покушение на днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева.

В подъезде дома, где, по всей видимости, жил Ермолаев, примерно в 22.00 по московскому времени произошел взрыв. По информации СМИ, перед покушением в подъезде появился неизвестный с рюкзаком, где, скорее всего, и была взрывчатка. Подозреваемому удалось скрыться.

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«Это, вероятно, террористический акт. В настоящее время полиция проводит расследование. Взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь», — прокомментировал случившееся государственный министр Монако Кристоф Мирман.

Как стало известно, пострадавший – строительный магнат из Днепропетровска Вадим Ермолаев, основатель компании «Алеф». По данным украинских медиа, в 2017 году он отказался от гражданства Украины и получил паспорт Кипра. Утверждается, что он вел бизнес в российском Крыму, за что со стороны киевского режима на него были наложены санкции.

Ранее он неоднократно входил в топ-100 самых богатых украинцев.





В СМИ Ермолаева часто называют владельцем разветвленной сети мошеннических колл-центров, курируемых украинским спецслужбами Ермолаеву принадлежит построенный в 2006-м в Днепропетровске крупнейший на УкраинеВ декабре прошлого года в Эстонии по запросу ИнтерполаПо данным следствия, в результате действий мошенников граждане из стран ЕС потеряли порядка 100 миллионов евро. Впрочем, ужеИзвестно, что по одному из таких колл-центров в прошлом году был нанесен удар российскими беспилотниками. Украинская пропаганда тогда традиционно писала, что русские «».

По данным британского таблоида Daily Mail, Ермолаев в тяжелом состоянии, в ходе взрыва пострадал еще один его 13-летний сын-подросток и жена. Утверждается, что жена потеряла обе ноги.