08.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Колониальная демократия, Сельское хозяйство, Украина, Экономика коллапса
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Зеленский запустил аргентинский сценарий


Руководство Украины, намереваясь распродать черноземы иностранцам, повторяет печальный опыт Аргентины, который едва не привел эту страну к катастрофе.

Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» рассказала экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Желая продавить фактически земельный «схематоз», наше моно-большинство проигнорировало каждую поправку, внесенную оппозицией, – рассказала юрист. – А поправки были хорошие: они касались приоритетного права на покупку земли фермерами, создания стратегического запаса земли, стратегического запаса зерна, защиты грунтов….

Хорошо, депутаты поработали с ними, но слепоглухое большинство спокойно проигнорировало каждую. Защищая только одну цель: открыть по требованию транснациональных корпораций рынок земли для международных спекулянтов».

Лукаш отметила, что украинское руководство сейчас поступает, как на заре нулевых руководство Аргентины, которое тогда по требованию МВФ распродало практически все свои сельскохозяйственные земли транснациональным компаниям. Что, в итоге, вызвало уменьшение севооборота, пашни были засеяны иностранцами монокультурами, в основном соей, резко сократились пастбища – это при том, что говяжье мясо является неотъемлемой частью национальной философии аргентинцев.

«В итоге, после бунтов, дефолтов, смены правительств, в 2011 году был принят закон, ограничивающий право на покупку иностранцами, – отметила юрист. – Там сейчас более 1000 га никто из неграждан страны не приобретет. Все сделки, не соответствующие этому закону, государство теперь не признает. Но земли уже перешли в собственность транснационалов, и аргентинцы еще долго будут бороться с этим. Мы идем по аргентинскому сценарию, доказавшему свою опасность и неэффективность».

По словам Лукаш, партия «Слуга народа» не прислушивается ни к каким контраргументам, она поддерживает только позицию Зеленского, а тот – транснациональных корпораций.

Ранее Елена Лукаш заявила, что власть на Украине захватили социопаты и психопаты.

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