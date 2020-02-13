Зеленский затянул волынку Порошенко о «развале РФ»

13.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский, повторяя антироссийскую риторику своего предшественника Петра Порошенко, прикрывает нежелание Киева решать проблемы Киева.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии озвучили фрагмент интервью Зеленского «Интерфаксу.

«Самое страшное, что может быть для России – это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина – это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России», – заявил украинский президент.

Далее в ходе дискуссии бывший вице-мэр Очакова Николаевской области Украины Гордей Белов, комментируя заявление Зеленского, пригрозил, что скоро Москва схлестнется в Сирии с НАТО.

«Время работает на нас, – заявил украинский эксперт. – Посмотрите как обостряется ситуация в Идлибе… Мы, Украина, подождем пока вы там ослабнете».

В ответ Дмитрий Абзалов отметил, что раньше в Сирии было четыре зоны эскалации, теперь осталась одна – Идлиб. Потому вряд ли Украине стоит рассчитывать на поражение России на Ближнем Востоке.

«Вы должны понять, что будущее вашей страны в ваших руках, вам самим надо договариваться, – сказал Абзалов. – Это концепция Порошенко: давайте сидеть, главное дождаться пока Российская Федерация развалится. Концепция странная, вы ничего на своей территории делать не хотите. Что я делаю? Я жду пока развалиться оппонент».

По словам эксперта, подобная концепция уже доказала свою неэффективность. Также он призвал Украину взять на себя политическую ответственность за собственные проблемы.

«Решите ситуацию с Донбассом в рамках гражданского диалога – вот ваша ответственность. Вам не надо ждать, пока кто-то развалится», – подчеркнул политолог.

Ранее в МИД РФ отметили, что Зеленский превратил политическую программу в цирковую.