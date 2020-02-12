В МИД РФ объяснили, что Зеленский политическую программу превратил в цирковую

12.02.2020, Москва, Владимир Гладков

В попытках обойти или исказить Минские соглашения президент Украины Владимир Зеленский и его команда во многом перещеголяли своих предшественников во главе с Петром Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы имеем дело с имитацией Киевом реализации Минских договорённостей. То есть это создание видимости выполнения, при том, что никто ничего сознательно не делал…Всё, что наподписывал Порошенко, всё, что он собственными руками вырисовывал и на чём он настаивал, он ровно от этого сам же и отказался. Теперь, посмотрите, Зеленский – сколько обещаний было дано накануне выборов?

В общем-то «президент мира» – это уже такая политическая платформа, с которой политические деятели Украины могут выступать, как в цирке. За этими словами не стоит ничего, может быть, первоначальное желание, но когда люди сталкиваются с необходимостью реализовывать это на практике, что-то начинает идти не так», – заявила Захарова.

«Кто, как не президент Украины, должен заниматься разведением сторон, если президент Украины – это вся полнота власти? В своём интервью Лавров уделил значительное внимание поведению Зеленского даже не в эмоциональном, а в интеллектуальном и даже политическом в ходе саммита в нормандском формате. Думаю, для многих будет откровение, что президент Украины сказал, что на отвод сил у него может уйти 15 лет. Тогда такие вещи надо заявлять до предвыборной кампании…На публику одно, а потом, когда выезжает в Парижи и Берлины, оказывается, это сделать невозможно, только для этого необходимо 15 лет», – отметила представитель МИД.

Она подчеркнула, что это имитация и полное забвение предвыборных обещаний со стороны Киева, начиная с снятия блокады с Донбасса и улучшения гуманитарной ситуации.

«И, самое главное, стремление политических деятелей, которые у власти, изменить подход, отойти от Минских договорённостей – либо переписать, либо просто предать забвению в принципе. Где-то подменить, где-то создать ощущение их уже частичной реализованности, замотать максимально выполнение и ответ на базовые вопросы: когда вы начнёте выполнять взятые на себя обязательства?» – добавила Захарова.