Зеленский завёл Донбасс в ситуацию при Порошенко

28.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Чтобы в Донбассе настал мир, должны договорится русские с американцами, так как сегодня у Украины нет субъектности.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил эксперт-международник Андрей Бузаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, если бы была задача президента договориться, это может сделать Зеленский с Путиным, а лучше, если русские и американцы, тогда на Донбассе всё будет идеально. Но этого мы не видим», – констатировал эксперт.

«Поэтому, если будет политическая воля внутри страны на снижение конфронтации, выполнить это найдутся люди и со стороны Украины, и со стороны ЛДНР.

Но субъективности сейчас никто не получает, поэтому на сегодняшний день мы пришли к ситуации, которая была при Порошенко», – добавил Бузаров.

Напомним глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская военная группировка при Владимире Зеленском ведет себя более агрессивно против республик Донбасса, нежели при Петре Порошенко.