«Зеленский жалок». Он будет мстить

26.10.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский опубликовал заявление по итогам посещения населенного пункта Золотое в Донбассе, где сегодня встречался и ругался с боевиками «Азова», отказывающимися отступать от линии фронта, как того требуют Минские соглашения.

Версия Зеленского выглядит иначе, нежели съемка очевидцев, запечатлевшая встречу президента с «Азовом». Он уверяет, будто бы «все готовы к разведению», «все хотят мира», и «капитуляции не будет». Боевиков Зеленский назвал «группой вооруженных людей», которые поселились в частном доме на окраине поселка, что вызывает озабоченность у местных.

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«Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и далее говорить и искать взаимопонимание. Но только лишь разговорами войну не закончить», – так пересказал Зеленский свой ставший уже знаменитым диалог, в ходе которого президент Украины объявил, что он – «не лох».

«Зеленский жалок. Зеленский обтекает», – комментирует военкор Михаил Андроник.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш полагает, что Зеленский в ходе встречи с боевиками «Азова», по итогам которой они отказались выполнять приказ об отступлении, продемонстрировал бессилие.

«Когда у переговорщиков разные цели и мотивы. Когда у них разный уровень легитимности и полномочий. Когда основная причина переговоров – нужда, страх и бушующие эмоции. Когда нет согласованной повестки и темы. И как минимум у одной стороны нет желания договориться…

Тогда переговоры – это тупик. В них победить нельзя проиграть. И теперь использование монополии на насилие будет выглядеть как месть за неудачные переговоры.

И как монополия на бессилие. План «Б» – бессилие», – комментирует Лукаш.

Косвенно ее прогноз о мести боевикам «Азова» подтверждает депутат Верховной Рады Максим Бужанский из партии Зеленского.

«Была однажды такая история. После подавления роялистского мятежа в Париже, Бонапарт получил, наконец-то, назначение в армию. В Итальянскую, второстепенную и второсортную, но, чем богаты, тем и рады. Было это в 1796 году, Бонапарт был никем, за плечами только Тулон и расстрелянные из пушек на паперти церкви Святого Роха роялисты.

А в Итальянской Армии командовали дивизиями уже тогда легенды Революционных войн, Массена, Ожеро, и другие. И встретили откровенно хамски.

Особенно Ожеро. Высокий, крепкий мужик. Бонапарт прикинул разницу в росте, понимающе кивнул, и деловито заметил- генерал, вы выше меня на голову, но я легко могу это исправить.

Ожеро, не будь дураком, намек понял, и следующие почти 20 лет сложностей не возникало. Все поняли намек.

Я никого не сравниваю ни с Бонапартом, ни с Ожеро, просто вспомнилось. Один раз предупредил, понятливые поняли. Непонятливые стали короче на голову. И всё, идеальный армейский порядок. Так устроена армия, если она не хочет превратиться в войско», – пишет Бужанский в своем блоге.