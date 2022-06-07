Зеленский жалуется, что Запад теряет интерес к Украине

Новости Украины

Украине никто не хочет давать ни оружие, ни деньги просто так – ее поддержка падает под давлением оппозиции внутри стран Запада.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто просто так ничего не хочет давать, включая оружие, деньги или санкции. И никто ничего не будет давать просто так, если мы не будем давить максимально. Потому ежедневно ослабление заинтересованности в ситуации в Украине будет влиять и на ослабление той политики, которую мы выстроили за границей. Потому что те вещи, которые лидеры, объединившись в Европе и мире, – я им благодарен, кто объединился и реально, открыто это делает, поддерживая нас, потому что ежедневно их бизнес давят внутри, оппозиция есть не только у нас, она в каждом государстве, оппозиционные силы думают о своем политическом результате, а не о результате в Украине», – сумбурно объяснил президент.

«Эта внутренняя борьба внутри каждого государства будет влиять на ослабление поддержки Украины. К сожалению, мы должны это зафиксировать, понять. Как только наше государство прекратит воевать риторикой, объединенной внутри и журналистикой, и политикой, как только мы начнем внутри тут воевать политически, они поймут, что у нас нет войны. И это правда – если у нас есть время на политические игрища, значит, у нас нет войны», – заявил Зеленский.