Зеленским крайне недовольны и националисты, и Запад – Джангиров

12.10.2021 19:42 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский – безродный космополит, которому не доверяют националисты.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, пришедшие с Зеленским, и сам Зеленский в терминологии прошлого века – безродные космополиты. В общем, эти люди действительно без укоренения на Украине, кроме проживания. Не у всех из них есть ментальная привязка к территории, у власти присутствует такая проблема. Они не просто не мыслят, а не способны мыслить так, как должна мыслить, по мнению националистов, украинская политическая нация. Но они пытаются имитировать образ мыслей, поведения и жизни, которые вроде соответствуют своей укоренённости в украинскую политическую нацию», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что Зеленский также ведёт очень рискованную игру с Западом, но сам этого не осознаёт, потому что как актёр привык не нести ответственность за свои слова.

«Зеленский в последнее время в целом с Западом ведёт очень рискованную игру, но есть и вторая проблема – хуже перовой, он не понимает, что это очень рискованная игра. Он не понимает, что поднимает ставки и увеличивает риски, и берёт на себя очень большую ответственность. Это проблема актёра и любого лицедея, потому что, произнося слова на сцене, эффектно, красиво, под софитами, он не несёт никакой ответственности за сказанное, а в политике ты несёшь ответственность за сказанное», – заключил Джангиров.

Напомним, ранее в Москве заявили, что визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву связан с желанием США «впарить» Украину России.