Комбат-каратель: Воевавших против ЛДНР чеченцев передают ФСБ

Комбат-каратель: Воевавших против ЛДНР чеченцев передают ФСБНовости Украины
По всей Украине проходят обыски и задержания боевиков украинских добробатов, некоторых якобы передают в руки ФСБ.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил командир батальона «шейха Мансура» Муслим Чеберлоевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как известно, проблема с преследованиями, задержаниями и передачей бойцов в руки ФСБ остаётся открытой. Также вопрос с санкциями бойцам, мы обошли все СМИ и депутатов, все, кто хоть как-то мог повлиять на это, говорят, что это недопустимо, но всё это на словах, и конкретного решения нет. Мы ждём каждый день, но никакого ответа и решения нет.
Мы беспокоимся, но это касается не только нас, такое по всей Украине, добровольцы и военнослужащие разных подразделений. Сегодня мы слышим, что там задержания, там обыски, поэтому вопрос не закрывается, а больше и больше набирает обороты с этим нужно что-то делать», – сказал Чеберлоевский.
Напомним, ранее вышел указ Владимира Зеленского о введении санкций против неугодных, где обнаружили в списке имя командира батальона чеченских боевиков Муслима Чеберлоевского и ещё нескольких участников этого подразделения, участвовавшего в карательной операции против жителей Донбасса.
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