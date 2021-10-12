Комбат-каратель: Воевавших против ЛДНР чеченцев передают ФСБ

По всей Украине проходят обыски и задержания боевиков украинских добробатов , некоторых якобы передают в руки ФСБ.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил командир батальона «шейха Мансура» Муслим Чеберлоевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как известно, проблема с преследованиями, задержаниями и передачей бойцов в руки ФСБ остаётся открытой. Также вопрос с санкциями бойцам, мы обошли все СМИ и депутатов, все, кто хоть как-то мог повлиять на это, говорят, что это недопустимо, но всё это на словах, и конкретного решения нет. Мы ждём каждый день, но никакого ответа и решения нет.