Зеленского делают крайним за рукопожатие Поклонской и Эрдогана

14.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Визит в Турцию официальной российской делегации, в состав которой вошли крымчане, – это провал внешней политики президента Владимира Зеленского, совершившего один из первых своих зарубежных визитов именно в Турцию.

Об этом в своем блоге заявила беглая крымская майданщица Александра Дворецкая.

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«Едва ли не первый свой зарубежный визит в августе 2019 Президент Украины Владимир Зеленский совершил в Турцию, где кроме встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещения экономического форума открыл крымскотатарский центр. Эрдоган в свою очередь в рамках встречи поддержал стремление Украины к восстановлению территориальной целостности и осудил нарушение прав человека на территории оккупированного полуострова, особое внимание уделяя системным нарушением прав крымско-татарского народа.

Сегодня Эрдоган встречается с теми, кто представляет оккупационную администрацию в Крыму… Встреча с представителями оккупационных администраций на таком высоком уровне неприемлема для Турции – государства, которое признает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также выражает готовность оказывать всестороннюю поддержку на восстановление контроля украинской власти над Крымом», – негодует майданщица.

Кроме того, в так называемом «Всемирном конгрессе крымских татар», который возглавляет главарь запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров, осудили Турцию за визит крымчан.

«Выборы в Крыму и избранные являются нелегитимными, и предстанут перед судом и перед правосудием как лица, совершившие преступления против человечности, совершенные на нашей оккупированной родине», – говорится в заявлении, опубликованном Чубаровым.