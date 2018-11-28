28.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Выборы, Политика, Россия, Украина
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Зеленского готовят на должность главнокомандующего

Комик Владимир Зеленский, который занимает высокие места в президентских рейтингах, может быть главнокомандующим Украины, не хуже, чем американские президенты.

Об этом в интервью журналистке Соне Кошкиной заявил украинский олигарх Игорь Коломойский, финансирующий проект Зеленского.

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Олигарх возразил журналистке, сказавшей, что комика сложно представить в роли главнокомандующего воюющей страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А Рейган был главнокомандующим – ничего страшного, представляли как-то, а Трамп главнокомандующий, а Клинтон с Моникой Левински вы представляете двух главнокомандующих?», – сказал Коломойский.

Кошкина заметила, что с таким главнокомандующим не станет встречаться и разговаривать президент РФ Владимир Путин.

«Так это же проблема Путина. А Порошенко с ним сильно встречается?», – заметил олигарх.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, последние опросы показывают, что в президентской гонке Зеленский под орех разделывает Порошенко.

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