Зеленского не будет за столом Путина и Трампа – немецкий профессор

Владимир Зеленский навряд ли будет сидеть за столом переговоров с американским и российским лидерами в Будапеште. Пока не проработана дорожная карта по прекращению конфликта, его участие в этом процессе необязательно.

Об этом в эфире телеканала «ntv Nachrichten» заявил немецкий профессор геополитики Клеменс Фишер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

