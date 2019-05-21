Зеленского ожидают «бомбы» от Порошенко

21.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Нового президента Украины Владимира Зеленского ожидают очень серьёзные вызовы, которые сознательно оставила в наследство новой власти команда его предшественника Петра Порошенко.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший журналист-майданщик, депутат ВР от БПП Сергей Лещенко, незадолго до поражения Порошенко открыто перешедший на сторону Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский вступает на должность окруженный множеством разных сценариев, где нет идеального, у каждого из которых есть как слабые, так и сильные стороны. Например, перезагрузка – но по старым законам и с поддержкой со стороны дискредитированного суда, или выборы в октябре, но этого времени хватит для перегруппировки кланов, хотя и есть теоретический шанс отменить мажоритарк», – сказал Лещенко.

По его словам, ещё одной «бомбой замедленного действия», которую подложила команда Порошенко под президентство Зеленского, является смена руководителя Конституционного суда.

«Предыдущий руководитель Станислав Шевчук был близок с некоторыми юристами команды Зеленского со времён, когда они вместе работали в минюсте, и теперь он уволен. К нему есть масса претензий, начиная от слишком толерантного отношения к смотрящим Порошенко и заканчивая отменой незаконного обогащения, что спровоцировало проблемы с Западом, но претензии, которые выставили Шевчуку при увольнении, выглядят как расправа – ему инкриминировали назначение себе советников и фразу в интервью, что он не приведёт к присяге президента, выбранного в результате фальсификаций.

И главное: Шевчука сняли донецкие судьи, которые были назначены ещё во времена Януковича, вступившие в сговор с людьми Порошенко и поставили руководить КС Наталью Шапталу, донецкую судью, поставленную ещё во времена Януковича, которая принимала скандальное решение о возвращении Януковичу полномочий Кучмы, на которые он не избирался», – заявил нардеп.

Лещенко также напомнил, что после бегства Януковича в 2014 году против ряда этих судей были открыты производства по факту узурпации власти, где они проходят как свидетели, но в любой момент против них может быть выдвинуто подозрение.

«Эти судьи не могут быть добросовестными, так как они на крючке уголовного дела, а это означает, что манипулировать ими и Шапталой может появиться искушение и в окружении нового президента.

Другими словами, Зеленского как президента ожидают очень серьёзные вызовы, и коррупция в судебной власти – главнейший, потому что люди, которые от имени народа определяют, что является законным, должны иметь безупречную репутацию, а этого всего не сделать без нового парламента. Поэтому от того, когда будут выборы в Верховную раду и по каким правилам, зависит судьба украинской демократии», – добавил Лещенко.