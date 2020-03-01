Зеленского позвали на 9 мая в Москву? – Встреча с Козаком в Минске

01.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Считающийся близким к офису Владимира Зеленского анонимный телеграм-канал «Легитимный» сообщил, что украинский президент будто бы получил приглашение на парад Победы 9 мая в Москве.

Приглашение, якобы, было озвучено сегодня в Минске во время закрытой от прессы встречи главы офиса украинского президента Андрея Ермака и нового куратора украинского направления в Кремле Дмитрия Козака.

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Встреча прошла накануне внеочередного заседания Верховной рады, по итогам которого должны пройти кадровые перестановки в правительстве Украины.

Националисты в связи с этим уже бьют тревогу – дескать, эмиссар Зеленского согласовывает с Кремлем кандидатуры в Кабмине, убирая раздражающие россиян фигуры из власти.

Так или иначе, но буквально два дня назад глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что Киев не будет праздновать 75-летие Победы с Россией, поскольку в унисон с Европой теперь считает СССР виновным в развязывании Второй мировой.

Совпадение или нет, но Пристайко считается одним из «кандидатов на вылет» в правительстве.

Впрочем, для российской стороны было бы не менее странно направлять приглашения Зеленскому, который не смог остановить кровавые обстрелы Донбасса и продолжает озвучивать оскорбительные выпады в адрес РФ.

Официально же пресс-служба Зеленского о приглашении в Москву умалчивает.

Банковая лишь сообщила, что в Минске главной темой переговоров был новый обмен пленными, который может состояться в марте. В Киеве ранее заявляли, что грядущий обмен позволит вывезти на Украину арестованных в Крыму экстремистов и диверсантов.

Что касается судьбы Донбасса, то чиновничья формулировка итогов встречи Козака и Ермака звучит так: «подчеркнули необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Нормандском формате».

Украинские комментаторы трактуют это как отсутствие прорыва и анонсированного внедрения мифической «формулы Зеленского».

Ее Киев безуспешно пытался навязать вместо «формулы Штайнмайера», на которой после переговоров в Париже продолжала настаивать российская сторона.