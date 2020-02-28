Зеленского предупреждают: Боевые действия могут перейти на контролируемые Киевом территории

28.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Продемонстрированное накануне журналистам строительство украинской военной базы по стандартам НАТО под Мариуполем – свидетельство попыток Киева втянуть в вооруженный конфликт третьи страны, при поддержке которых Украина надеется провести зачистку Донбасса.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями.

Пока не ясно, что дало основания украинскому политику делать столь громкие заявления, поскольку ранее представители Североатлантического Альянса озвучивали противоположную позицию, однако при новом киевском «миротворце» Зеленском интеграционные процессы со стороны Киева заметно набирают темпы.

Мало того, что соответствующие положения ранее были закреплены в Конституции страны, армия постепенно переходит на стандарты НАТО в части званий, вооружений и так далее, с завидной регулярностью проводятся совместные учения.

Также стало известно о строительстве двух военных баз по стандартам НАТО на территории Донбасса. Одну из них, под Мариуполем, недавно посетил командующий войск оперативного командования «Юг» генерал-майор Игорь Палагнюк», – рассказал Муратов.

По его словам, в данной ситуации прослеживается явное намерение Киева втянуть в конфликт мощного международного игрока, что должно обеспечить не только военную и дипломатическую поддержку на самом высоком уровне, но и гарантировать стабильный приток финансов и вооружений.

«Как украинские власти «оприходуют» полученную помощь, сомнений не вызывает, однако указанное может повлечь далеко идущие геополитические последствия», – отметил общественник.

«Опасность этого осознают участники НАТО, что и является главным сдерживающим фактором евроатлантической интеграции Украины, которая продолжает ломиться в двери, прикрытые ровно настолько, чтобы заветная цель оставалась видна, но войти было невозможно.

При этом следует понимать, что повышение градуса противостояния в глобальном конфликте интересов может привести к эскалации насилия на Донбассе и не только. Боевые действия вполне могут вылиться на территории, которые Киев все еще считает своими», – подытожил Муратов.