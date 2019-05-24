Зеленского призвали доказать стремление к миру снятием блокады Донбасса

24.05.2019, Киев

Намерения администрации президента организовать на Украине референдум по вопросу заключения мирных договоров с Россией можно только приветствовать, однако уже сейчас Владимир Зеленский мог бы предпринять реальные шаги по снижению напряженности в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший вице-премьер, глава «оппозиционного правительства» Украины Борис Колесников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Референдум – это вполне приемлемый мировой опыт, и все демократические страны его проводят. Любому президенту нужно заручиться поддержкой народа в такой сверхсложной ситуации, как мир на Донбассе. Ничего плохого в самой идее референдума я не вижу, но уже сегодня можно сделать шаги, которые никак не ущемляют украинскую независимость.

Введенную в 2015 году продовольственную блокаду Донбасса можно снять? Можно. Экономическую блокаду Донбасса можно снять? Можно. Авиасообщение, ведь поезда ходят из Украины в Россию, а самолеты не летают. Это же доставляет неудобства простым людям, непростые доберутся, и добираются, кое-кто напрямую даже.

Нужно показать нашу расположенность к диалогу на будущее. Ни у кого не вызывает сомнения, что Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, и это прописано в украинской Конституции, но в Крыму кровь не льется сегодня, а в Донбассе она льется. Каждый день читаешь: один, два погибших военнослужащих украинской армии, мирных жителей, а это же каждая семья, для каждой семьи это трагедия навек.

Поэтому президент обещал максимально быстро добиться мира. Ему должно быть все равно, какие копья в него летят. Он добьется мира на уважаемых в Украине условиях – значит он выполнил свое обещание. Не добьется – никто не вспомнит, кто копья кидал», – считает экс-вице-премьер.

По его словам, Киев изначально взял на себя обязательства вести прямые переговоры относительно конфликта в Донбассе, однако украинские власти так и не начали выполнять условия подписанных Минских соглашений.

«Прямые переговоры, вообще-то прописаны в Минске-2 в трех пунктах, почему власть до сих пор не провела их – это непонятно», – резюмировал Колесников.

Как сообщал ПолитНавигатор, у нового президента Украины Владимира Зеленского отказались выносить на референдум вопрос о мире с Донбассом.