Зеленского сбили на взлёте

20.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Комик Владимир Зеленский, так удачно стартовавший с заявлением об участии в президентских выборах на Украине в новогоднюю ночь, буквально за считанные дни серьёзно ухудшил свои позиции в результате атаки конкурентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соперники Зеленского по максимуму использовали историю с незакрытым в России бизнесом комика и получением денег от министерства культуры РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Спустя день после выхода скандального сюжета в эфир репортёру «Радио Свобода» удалось поймать Зеленского на выходе из офиса в Киеве. Просьба прокомментировать обвинения в сохранении бизнеса в «стране-агрессоре» вывела комика из себя.

Вместо того, чтобы вежливо отшутиться, артист грубо потребовал от журналиста задавать вопросы только во время заранее согласованных встреч для интервью, после чего сел во внедорожник и скрылся в сопровождении бодигардов.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Настоящий Зеленский: машины охраны, «бегающие глаза», бизнес в России – как «патриот» общается с журналистами», – под такими заголовками украинские СМИ принялись тут же «мочить» комика.

В итоге Зеленскому пришлось сделать заявление, в котором он пообещал в ближайшее время перестать быть совладельцем кипрской компании «Green Family LTD», занимающейся кинобизнесом в России.

«Я еще раз заявляю. Ни я, ни студия «Квартал-95», ни каждый из участников нашего коллектива, мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю. На меня там заведено даже уголовное дело, в силу того, что я и «Квартал 95» помогали нашей армии финансами», – сказал Зеленский.

«Финал ЗеЗашквара: признал компанию в Москве. Обещал выйти без заезда в РФ. Теперь каждую неделю у него будут спрашивать как про Липецкую фабрику», – комментирует киевский журналист Денис Иванеско.

Политтехнолог Владимир Петров считает инцидент с Зеленским следствием ошибки его пиарщиков.

«Народная любовь столкнулась с раздраженным, уставшим и не смешным человеком на Ренж Ровере вместо велосипеда и с бусом охраны вместо веселых артистов.

В самом начале обсуждения с коллегами я говорил, что Зеленский не может быть конкурентным кандидатом именно потому, что у него джип вместо велосипеда, бизнес в России и в Украине и несоответствующий его персонажу образ жизни…

Давайте откровенно, что мешает Владимиру на время выборов пересесть если не на «Москвич», то на Ситроен? Что мешает сократить охрану или как минимум сделать ее невидимой? Народный герой живет как олигарх и это главная проблема его кампании, а не журналисты с едкими вопросами или бизнес в России. У всех кандидатов, так или иначе, есть бизнес в России, и ничего страшного в этом нет.

Предупредите Владимира, что по дронам, которые наверняка в самое ближайшее время начнут летать у него над домом, ненужно стрелять или тыкать им факи», – рассуждает Петров.

Тележурналист Максим Равреба полагает, что скандал вокруг бизнеса в России будет иметь для Зеленского фатальные последствия.

«Зеленского сбили на взлете… Долго возиться с Вовочкой не пришлось. Как только речь зашла про его гелд, у Вовочки забегал взгляд, загорелись глазки, замахали ручки, затряслись яички… Всё. Нету больше у Пороха конкурента Вовы Зеленского», – считает Равреба.

Адвокат Татьяна Монтян обращает внимание на интересную деталь – как обыграл штаб Зеленского ролик с обещанием не вести бизнес в России, который после разгоревшегося скандала показал телеканал «1+1» олигарха Игоря Коломойского (именно его называют главным спонсором кампании артиста).

Пресс-служба штаба Зеленского назвала журналистов «1+1» «независимыми», хотя их работа на Коломойского в Киеве – секрет Полишинеля.

«Бенцион Валерьевич искренне считает лохотрат еще более тупым, нежели Петюлька. И, скорее всего, – он таки прав», – констатирует Монтян, обращая внимание на реакцию фанатов Зеленского.