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Времени для ВСУ, которые продолжают терять территории, остается все меньше.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит поддерживающий киевский режим австрийский военный аналитик Том Купер.

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«Похоже, в Киев возвращается хоть какое-то здравомыслие. Видимо, кому-то там удалось объяснить Зеленскому, что «скорого конца войны» не будет, и поэтому два дня назад (в среду, 3 апреля) он, наконец, снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Таким образом, правительство стремится пополнить ряды ВСУ», – пишет Купер в колонке на сайте substack.com.

Ссылаясь на свои источники в украинской армии, ВСУ, он добавляет, что с февраля после назначения главком Александра Сырского был проведен аудит ВСУ и удалось пополнить «многочисленные подразделения большим количеством людей, которые сидели в тылу последние два года».

«Тем не менее, времени на действия практически не оставалось, потому что, несмотря на все успехи обороны за последнюю неделю, ВСУ все еще «обменивали территории на время», а ситуация становилась «очень, серьезной, критической» (если слова «критическая» самого по себе недостаточно)», – резюмирует Купер.