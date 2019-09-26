Зеленского сравнили с сутенером, снимающим Украину в немецком порно

26.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Выступление Владимира Зеленского в ООН повторяет риторику экс-президента Петра Порошенко и демонстрирует его готовность выставлять Украину в выгодную Западу позу, вопреки сделанным ранее заявлениям.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ведь не за этого Зеленского голосовали люди, а за другого, того, кто действительно должен был говорить всю правду, которая есть, гражданского противостояния. А он продолжает опять играть старую шарманку.

Я, кстати, вспоминаю этого Зеленского. Я хочу напомнить тем, кто сегодня со слюной у рта защищает Зеленского, что совсем недавно, 10 сентября 2016 года, в Юрмале Зеленский участвовал в скетч-шоу, где он прямо сказал, что Украина – это актриса из немецких порнофильмов, которая ищет, кому бы дать с разных позиций.

Вот, собственно говоря, сегодня он это и демонстрирует. За него голосовали, как за Володю Зеленского, а он продолжает выступать как Порошенко. В этом проблема на сегодняшний день. Он, как сутенер, торгует нашей страной», – отметил Кот.

Напомним, в ходе выступления в ООН Владимир Зеленский продемонстрировал немногочисленным собравшимся пулю «российского агрессора», которой был убит воевавший в Донбассе боевик «Правого сектора» Василий Слипак.