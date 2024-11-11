Зеленского убьют англичане, чтобы натравить Трампа на Путина – депутат Госдумы

Максим Столяров.  
11.11.2024 21:05
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина


В ближайшее время у потерявшего легитимность президента Украины Владимира Зеленского очень велики шансы расстаться с жизнью.

Об этом депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил рутуб-каналу «ПолитВера», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время у потерявшего легитимность президента Украины Владимира Зеленского очень велики шансы расстаться...

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Ведущая отметила, что гости её канала, бывшие сотрудники ЦРУ, считают, что «Зеленского должны убрать, потому что он много знает».

«Самое логичное его убрать и списать, что это страшный Путин. Вполне могут англичане что-то подобное сделать. Кстати, охрана у Зеленского английская, англичане мастера таких вещей, помните, как Березовского они красиво… и прочее. Представьте, убийство Зеленского. Естественно, все мировые СМИ, вся демократическая шушера начинают обвинять Россию, Путина лично.

И это как раз способ заставить Трампа в этой ситуации не сдавать всё Путину. Получается, что Путин делает что хочет, даже Зеленского убивает, а Трамп ему сдаёт всё. Трамп, ты же должен сделать свой ход, Путин свой ход сделал! Покажи, как ты накажешь Путина! Покажи силу Америки. Они будут пытаться этим манипулировать», – согласился Матвейчев.

«Поэтому, конечно, шансы на то, что в ближайшее время Зеленский может расстаться с жизнью, очень велики. Поставят там любую марионетку, того же Ермака, который мог бы исполнять обязанности. Он такой же ручной, он будет делать абсолютно то же самое. Или Залужный есть», – добавил депутат.

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