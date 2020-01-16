16.01.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Украина
Просмотров:

Зеленского уже ненавидят в Донбассе не меньше, чем Порошенко

Миролюбивые заявления Владимира Зеленского относительно прекращения стрельбы в Донбассе были обманом – напротив, ситуация на фронте усугубляется, заявил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, ежедневно «прифронтовые районы Республики не прекращают страдать от обстрелов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если бы разговоры и заявления о мире со стороны Зеленского были пустой болтовней — это было бы, возможно, и не так страшно для нас. К сожалению, факты свидетельствуют о том, что на уме у Зеленского и компании совсем другое — словами и обращениями они прикрывают не просто бездействие, а усугубление военных планов», – цитирует Пушилина официальный сайт.

«Двуличие украинской стороны зашкаливает. И уже никто в Республике не питает иллюзий в отношении Киева», – резюмировал глава ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть