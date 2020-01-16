Зеленского уже ненавидят в Донбассе не меньше, чем Порошенко

16.01.2020, Донецк, Михаил Рябов

Миролюбивые заявления Владимира Зеленского относительно прекращения стрельбы в Донбассе были обманом – напротив, ситуация на фронте усугубляется, заявил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, ежедневно «прифронтовые районы Республики не прекращают страдать от обстрелов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы разговоры и заявления о мире со стороны Зеленского были пустой болтовней — это было бы, возможно, и не так страшно для нас. К сожалению, факты свидетельствуют о том, что на уме у Зеленского и компании совсем другое — словами и обращениями они прикрывают не просто бездействие, а усугубление военных планов», – цитирует Пушилина официальный сайт.

«Двуличие украинской стороны зашкаливает. И уже никто в Республике не питает иллюзий в отношении Киева», – резюмировал глава ДНР.