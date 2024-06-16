Зеленского в Швейцарии прижали за оскорбления руководства Китая

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«Просроченный» президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогу «саммита мира» в Швейцарии был вынужден отвечать за свои хамские высказывания в адрес Пекина.

Впрочем, пытаясь оправдаться, киевский клоун сделал ещё хуже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Китайский журналист напомнил Зеленскому его слова в Сингапуре о том, что Китай – инструмент Путина.

«А иногда вы говорите, что Китай – важная часть продвижения процесса мира на Украине. То есть, как вы считаете сейчас, Китай – враг или партнёр Украины?», – попросил определиться корреспондент.

«Украина никогда не говорила, что Китай – наш враг. Я прошу вас не использовать такие вещи, я всегда говорю, что у Украины враг один – Путин, потому что именно он напал на нас», – залепетал украинский узурпатор, заодно оскорбив журналиста.

«Что касается друзей, то я считаю, что друзья – это те, кто помогают. Далее, когда я сказал, что Китай – инструмент, я сказал конкретные вещи. Путин, дезинформационно или неважно как ещё – сделал всё, чтобы представители Китая работали с другими дипломатическими учреждениями других стран для того, чтобы те отменили своё присутствие и поддержку Украины, а присоединились к китайско-бразильским предложениям. И мне кажется, это неправильно», – одновременно наезжал и оправдывался Зеленский.