Зеленского заподозрили в совместной доле с Порошенко

27.07.2020, Киев, Игорь Петров

Заявление украиснкого олигарха Давида Жвании о готовности дать показания против Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и Виталия Кличко дают возможность привлечь их к уголовной ответственности за захват власти в Украине в 2014 году, но нынешняя власть не пойдет на это.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно было бы начать это расследование. Так как есть не просто очевидец, а участник тяжких преступлений, и он прямо указывает на конкретных лиц как на таких же соучастников и организаторов преступления, у правоохранительных органов есть все основания для задержания Порошенко, Турчинова, Кличко, Яценюка по подозрению в совершении преступления, сбора доказательств, проведения неотложных следственных действий и передачи материалов в суд для ареста тех, кого назвал господин Жвания.

Какая должна быть реакция власти после того, когда она увидела подобное заявление? Немедленное расследование преступления. И если этого они не делают, это значит что нынешний президент и его команда и в теме, и, возможно, их уже взяли в долю. Но, с учетом того что они вместе с Порошенко голосуют за продажу украинской земли, вероятно так и есть», – сказал Гольдарб.