Зеленского ждёт тотальный саботаж силовиков – эксперт

28.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый президент Украины Владимир Зеленский в своей риторике полностью повторяет тезисы предшественника, маскируя их под забавные мемы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский продолжает двигаться в том же русле «АрМоВиры», только смягчая дискурс. И если сделать контент-анализ речи Порошенко и речи Зеленского (на «День независимости» – прим. ред.), то по смыслу они процентов на 90-95 одинаковы. Но они отличаются по содержанию и по эмоциональному наполнению.

Этот истеричный пафос Порошенко, который вызывал у кого-то оргазм, а у большинства нормальных людей гомерический хохот, очень контрастирует с Зеленским, который построил свою речь на мемах. Фактически, речь Зеленского можно очень хорошо проиллюстрировать комиксами», – отметил он.

Также, по мнению Сергея Белашко, в скором времени это приведёт к невиданному ранее падению рейтинга украинского президента.

«Мне здесь вспоминается библейская мудрость о новом вине и старых мехах. Если все эти протосмыслы будут сливаться в старые меха «АрМоВиры», то всё равно это дело скиснет, и очень быстро Зеленский будет вызывать ещё больший негатив, чем Порошенко.

Потому что на Порошенко возлагали надежды, и поэтому было такое сильное разочарование, Порошенко вызвал фрустрацию в украинском обществе. А Зеленский вызовет ещё большую фрустрацию. То есть ему надо что-то делать. А что делать он не знает, и боится что-то делать», – добавил эксперт.

Также Сергей Белашко, посмеявшись над новой идеей Владимира Зеленского переименовать Генпрокуратуру, при этом не меняя её содержания, подчеркнул, что в ближайшем будущем президента ждёт саботаж силовых структур.

«Для Зеленского будет очень серьёзным испытанием наведение порядка в силовых структурах. Вот, например, переименовать Генпрокуратуру в «Офис генерального прокурора», это же смешно. Все эти переименовалки несут иное содержание, но за ним остаётся всё тот же смысл, и все те же люди остаются.

И это очень важно. Потому что эти силовые структуры вынуждены учитывать общественный запрос, но пройдёт очень короткое время, несколько месяцев, и начнётся тотальный саботаж – в прокуратуре, НАБУ, судах. То есть все инициативы Зеленского будут саботироваться, и дальше будут начинаться какие-то торги», – резюмировал он.