Зеленскому напомнили, как земляки Шойгу освобождали Ровенщину

28.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Армия Украинского фронта – это далеко не сплошь чистокровные украинцы, как об этом во время выступления по поводу 75-й годовщины Холокоста рассказывал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в ходе «круглого стола» в Совете Федерации РФ заявила сенатор республики Тыва Дина Оюн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотела бы обратить внимание на то, что в защите коллективной правды о Великой Отечественной войне (на чём, кстати, очень активно настаивает уроженец республики Тыва Сергей Шойгу, для него это дело чести), очень важно историю Великой Отечественной войны подавать в деталях и конкретных историях. Конкретно об истории, в связи с тем, что тут расщепили участие Украинского фронта на то, что в освобождении Освенцима участвовали украинцы.

В частности, в составе 1-го Украинского фронта освобождали город Ровно и более 80 сёл Украины тувинские добровольцы. То есть Тувинская народная республика в годы Великой Отечественной войны – это было независимое государство, которое 22 июня 1941 года, собравшись 330 делегатами из всех каджунов Тувы, объявила о том, что вместе с Советским Союзом будет бороться до победного конца», – заявила сенатор.

«Наш тувинский кавалерийский эскадрон – это более двухсот [солдат] (тувинцы – кочевники, очень хорошо знают лошадей) участвовало в освобождении Ровно, там, где как раз была рейхсканцелярия. И когда уже в 2000-х годах я вместе с нашими ветеранами приезжала на Украину, меня тогда поразило, что, несмотря на их желание всё переписать, они всё-таки какие-то вещи сохраняли. И улица Тувинских добровольцев, улица Тулуша Кечил-оола так и сохранила своё название, несмотря на их желание переименовать всё и вся.

Когда встречались с жителями сёл, которые освобождались, они говорили: «Мы не могли понять, кто нас освобождает – врываются азиатские конники, какая-то армия, из какого государства?» – рассказала политик.

«Это я к тому, что в составе Украинского фронта воевали татары, тувинцы, казахи. То есть, наверное, именно в нашем многообразии культур, в том, что это была наша общая Победа, и наша сила», – добавила сенатор.