Зеленскому не подчиняется армия и угрожает «Азов»

10.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский совершенно не контролирует армию, а лишь надеется на её умиротворение.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне представляется ситуация очень понятная. Зеленский выразил какое-то намерение, даже приехал туда, я говорил чуть раньше, что он приехал не затем, чтобы посмотреть, а спросить: «Будете ли вы выполнять мои приказы?». И, может быть, у него робкая надежда появилась. Он что-то там заявил, а ему тут же ответили, как они намерены их выполнять. Вот об этом идёт речь.

И он не главнокомандующий, а как в нашей совместной истории раньше было, «главноуговаривающий». Так называли Керенского в своё время, распоряжения которого армия не слушала, он не имел авторитета. Чем это закончилось, мы знаем. Вот сегодня Зеленский тоже «главноуговаривающий» и думает: «Ну как бы это сделать». А не получается», – подчеркнул он.

Киевский политолог Александр Семченко также отметил, что нелестные заявления «Азова» в адрес Зеленского свидетельствуют о возможном давлении на президента со стороны главы МВД Арсена Авакова.

«Мы слышим сейчас какие-то заявления не от армии, на самом деле, «Азов» – это не армия, «Азов» – это Национальная гвардия, и тут вопрос, кто контролирует Национальную гвардию. Национальную гвардию контролирует министр внутренних дел, у которого вроде как с Зеленским всё хорошо. Поэтому, возможно, это какая-то внутренняя разборка, которой Аваков шантажирует Зеленского ещё из линии фронта», – добавил политолог.