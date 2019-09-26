Зеленскому не позавидуешь: А если теперь стенограмму опубликует Путин?

26.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Администрация Дональда Трампа, решив пойти на беспрецедентный шаг – обнародовать стенограмму конфиденциального телефонного разговора с Владимиром Зеленским, поставила украинского президента в дурацкое положение – теперь ему стоит опасаться, что аналогично достоянием общественности может стать содержание нескольких бесед с Владимиром Путиным, где Зеленский мог допустить высказывания, что явно не понравятся украинским националистам.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил политолог Евгений Магда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется это беспрецедентным – обнародование стенограммы настолько быстро после разговора. Обычно проходят годы после того, как историки, исследователи доходят до подобных разговоров. То есть, для них открываются архивы, и они видят какие-то вещи для себя совсем в новых реалиях.

А тут еще как минимум два момента. С одной стороны, Белый дом, переступив эту черту, показал, что, в принципе, и с другими политиками это возможно. Второй раз это уже не страшно.

А, с другой стороны, Кремль получил неожиданный пас. Три разговора Зеленского с Путиным на протяжении последних месяцев… Я думаю, что Россия будет осуществлять информационные вбросы на эту тему и пытаться шантажировать украинского президента», – заявил Магда.

Ранее политолог Владимир Корнилов обратил внимание, что обнародованная администрацией Дональда Трампа расшифровка телефонного разговора с Владимиром Зеленским содержит нелестные высказывания украинского президента в адрес немецкого канцлера Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона.