Зеленскому открыто угрожают новым Майданом в случае мира

07.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Если Украина развернет свой курс в сторону прекращения войны, президента Владимира Зеленского ждет новый Майдан.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады Игорь Гузь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам парламентария, проевропейское «пассионарное» меньшинство снова устроит очередную революцию, пока большинство будет сидеть на диване.

«Конечно, есть усталость, безусловно. У подавляющего большинства населения Украины. И эти опросы, которые шокировали многих о мире с Россией и все остальное – это действительно правда. Это один тезис, но есть и совсем другой тезис. Это пассионарная часть общества. Это не 5 – 7%, это 20 – 30% населения, которые взорвутся мгновенно. Никто не будет смотреть или спрашивать: «Из какой ты партии». Взорвутся как противодействие, как новый Майдан, как готовность защитить», – сказал депутат.

Он уверяет, что «эта волна снесет» новую власть

«Я в этом глубоко уверен. Другая часть будет сидеть и смотреть по телевизору. Она не выйдет защищать, когда будут сдавать восток и юг, этого не будет», – заявил Гузь.