Зеленскому отвели на всё про всё 100 дней

17.05.2019, Одесса, Владимир Гладков

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский должен в кратчайшие сроки изменить систему управления страной, сложившуюся при его предшественнике. В противном случае Украину ожидает крах.

Об этом в эфире телеканала «Репортер» заявил депутат Одесского горсовета Александр Орлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос управления государством, которое у нас происходило в течение пяти лет, надо сломать – оно неправильное. Если этого не произойдет в ближайший год, то эти 72 процента превратятся в реальные 5 процентов Порошенко. Это не карт-бланш новоизбранному президенту на пятилетний срок.

Если он, как Рузвельт, в 100 дней не проведет явную программу на слом системы, которая существует, это приведет к краху государственной системы Украины», – резюмировал он.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что уходящий украинский президент Петр Порошенко своими последними действиями пытается превратить Владимира Зеленского в аналог его молдавского коллеги Игоря Додона, не обладающего реальными рычагами управления процессами в государстве.