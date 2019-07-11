11.07.2019, Горловка, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Зеленскому показали первого убитого им мирного жителя

Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный «чёрный список» убитых мирных жителей Донбасса.

Видео с погибшей под утренним обстрелом горловчанкой опубликовал у себя в телеграмм-канале военный корреспондент Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский оказался кровожаднее Порошенко. Только за сегодня: более трёхсот снарядов, преимущественно 120 мм, выпущено по территории республики! Итог, разрушено два десятка домов, погибла мирная женщина», – написал Сладков.

«Владимир Зеленский, на этих кадрах – первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса. Чёрный список начался…» – добавил военкор.

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