Зеленскому показали первого убитого им мирного жителя
Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный «чёрный список» убитых мирных жителей Донбасса.
Видео с погибшей под утренним обстрелом горловчанкой опубликовал у себя в телеграмм-канале военный корреспондент Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Зеленский оказался кровожаднее Порошенко. Только за сегодня: более трёхсот снарядов, преимущественно 120 мм, выпущено по территории республики! Итог, разрушено два десятка домов, погибла мирная женщина», – написал Сладков.
«Владимир Зеленский, на этих кадрах – первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса. Чёрный список начался…» – добавил военкор.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.