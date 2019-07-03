Зеленскому предложили срочно спасать рейтинг посадкой Порошенко

03.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Единственный способ сохранить падающий рейтинг нового президента Украины Владимира Зеленского – это отправить за решетку его предшественника Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил журналист Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, чувство мести народа по отношению к Порошенко – это то, что являлось основной движущей силой электората Зеленского.

«Обвал рейтинга можно избежать, если заключить за решетку Петра Алексеевича Порошенко. Это было главное требование электората Зеленского. Народ жаждет мести и это очень яркое и сильное чувство. Украинцы готовы много чем пожертвовать и стерпеть много унижений, лишь бы удовлетворить это чувство – чувство мести, которое накапливалось целые пять лет», – заявил Коцаба.

Как сообщал «ПолитНавигатор», социологи зафиксировали падение рейтинга пропрезидентской партии накануне парламентских выборов.