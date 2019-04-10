Зеленскому предложили забыть о Крыме и Донбассе, чтобы повести Украину в ЕС
Владимиру Зеленскому, победа которого на выборах президента Украины прогнозируется ведущими киевскими социологами, нужно избегать воинственной антироссийской риторики.
Такое мнение в интервью “Комсомольской правде” высказал писатель и общественный деятель Захар Прилепин, отвечая на вопрос, чего он ждет от Зеленского.
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“Меня волнует, насколько Зеленский заинтересован, чтобы его политическая судьба не закончилась, как у Порошенко. Зеленский должен честно сказать: «Ребята, у нас нет Крыма, нет Донбасса». Надо принять это и строить идущую в Евросоюз Украину. Но пока Зеленский сказал, что Крым – это Украина”, – сказал писатель.
По его словам, Зеленский не может говорить, что Крым российский, поскольку “иначе его причислят к лику национальных предателей”.
“Он сейчас заиграется, наговорит воинственной ерунды. А потом ему придется договариваться с Россией (он не Порошенко, с которым обрублены все мосты). Лучше бы он попридержал язык, – считает Прилепин. – Потом все это извлекут и ему предъявят”.
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