Зеленскому придется решать проблему неонацистов

08.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Отказ украинской стороны начать согласованный ранее отвод войск с линии разграничения – это потакание правым радикалам, против которых власть не желает применять силу.

К такому выводу пришли опрошенные «Московским комсомольцем» политические эксперты.

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«Срыв развода войск на Донбассе прежде всего связан с тем, что украинские власти взяли очень высокий темп в переговорах. Когда договоренности были достигнуты, выяснилось, что Киев пока не готов их реализовать. Выход может быть только один: Зеленский должен монополизировать право на применение силы. Проблема неонацистов на Украине давно назрела, но сегодня она стала критической. Неонацисты могут влиять не только на ход конфликта на Донбассе, но и на внутреннюю политику на Украине в целом», – считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

В свою очередь киевский политолог Алексей Якубин называет нынешние события «Рубиконом для Зеленского».

«Он либо начнет выполнять свои предвыборные обещания, либо превратится в заложника националистов. Возможно, за всем этим стоит глава МВД Украины Арсен Аваков, который хочет продемонстрировать президенту, что с его мнением нужно считаться. Как бы там ни было, возникает вопрос: с кем нужно вести переговоры, чтобы добиться мира на Донбассе, — с Зеленским или с Билецким? Получается, что президент Украины — это только формальный лидер страны, а в реальности есть более влиятельные фигуры», – сказал эксперт.

По его словам, у Зеленского есть все возможности, чтобы разобраться с «Азовом» и ему подобными быстро и эффективно.

«Он является верховным главнокомандующим, ему подчиняется СБУ, в его власти уволить Авакова и так далее. Радикалы такие шумные не потому, что их многие поддерживают, а потому, что их никто не осаживает», – подчеркнул Якубин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», неонацисты во главе с экс-командиром «Азова» Андреем Билецкий заняли населенный пункт, откуда планировался отвод ВСУ.

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