«Зеленскому придется рубить головы» – политолог

13.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из премьер-министра Украины Алексея Гончарука «промокашки для негатива», чтобы не капало на голову президенту Владимиру Зеленскому, не получилось.

Об этом в эфире канала «IVTV» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В интересах Зеленского, чтобы ядро, которое с ним зашло в офис, всё-таки держалось, несмотря на то, что Богдан ушёл. А Кабмин – дело другое, поскольку он стал наиболее проблемным для власти звеном. Почему? Никто не ожидал, что Гончарук столь стремительно будет набирать негатив – феномена Яценюка, который был «промокашкой» для негатива, чтобы не капало на голову Порошенко, не получится.

Убрать Гончарука сейчас не получится, а значит – как минимум надо проредить ряды министров, провести реструктуризацию Кабмина, продемонстрировать, что царь хороший – бояре плохие. А раз бояре плохие, надо рубить головы», – заявил Золотарёв.

«Хотя некоторые эксперты считают, что на Украине эта формула не работает, я не согласен: она работает, но она не может работать всё время, как и любые другие технологические приёмы. Когда ты их начинаешь повторять, они рано или поздно нивелируются», – добавил эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее во Львове заявили, что формула про царя и бояр для президента Украины не работает, так как каждый чиновник или представитель правительства – это маленький Зеленский.