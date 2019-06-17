17.06.2019, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Зеленскому сходит с рук то, что не простили Януковичу – Корнилов

Президент Украины Владимир Зеленский во время иностранных поездок спокойно позволяет себе высказывания, за которые ещё в 2011 году вся западная и украинская пресса клеймила Януковича.

Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали сюжет из парижского бизнес-инкубатора «Station F», который в ходе официального визита во Францию посетил президент Украины.

«Кстати, хочу немного похвастаться Украиной и украинцами, всегда у всех в мире было представление, что Украина в первую очередь сельское хозяйство, шахты, металлурги, а для туристов всегда казалось, что на Украине очень красиво, очень вкусно, очень красивые люди, особенно женщины», – заявил Зеленский, после чего пустился в свои традиционные разглагольствования про IT-людей и IT-технологии.

«Смотрите, тут слова про красивых женщин как украинский бренд, он чуть ли не дословно повторил Януковича, который в 2011 году в Давосе заявил фактически то же самое, призывая иностранных туристов ехать смотреть на этих красивых женщин. Разница в том, что тогда на Януковича дружно обрушились украинские и западные СМИ, обвинив его и в сексизме, и в пропаганде секс-туризма, а про Зеленского наверняка попробуют просто не заметить, потому что он же младореформатор, он же чего-то хорошего хочет. А в это время Донбасс продолжают бомбить», – прокомментировал Корнилов.

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