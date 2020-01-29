Зеленскому сообщили неудобную правду о холокосте

29.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Владимиру Зеленскому, который в своей позорной речи, произнесённой в Освенциме, приравнял СССР к гитлеровской Германии, стоило бы знать, что помимо нацистов в уничтожении евреев виновны ныне чтимые на Украине коллаборанты.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу специально для Зеленского показать, кто в том числе, помимо нацистского режима Германии, виновен в холокосте на украинской территории. Вот оригинал заметочки, называется «Маленький будинок», 9 октября 1941 года, газета «Украинское слово», издана в Киеве, 9 октября – в Бабьем Яру самый разгар расстрелов, детей малолетних, грудных расстреливают люди с сине-жёлтыми повязками, полицаи украинские.

И о чём пишет эта газетка, издаваемая походной группой ОУН во главе с Мельником, чей юбилей в этом году на Украине собираются отмечать? Цитирую дословно: «Жиды, которые ещё до сих пор, к сожалению, имеются в Киеве, маскируясь под разные национальности – греков, армян, украинцев, русских – платят сотни тысяч карбованцев за соответствующие документы и ведут диверсионную работу».

И дальше приводится адрес, по которому надо «стучать» на этих самых прячущихся евреев в Киеве, чтобы доносить нацистам и сдавать за соответствующее вознаграждение. То есть это призыв к «справжним украинцам как можно скорее очистить свои землю, свои сёла, густые леса и чудовые города от жидов», – отметил Корнилов.

«В честь главного редактора этой газеты пана Рогача институт Вятровича торжественно открыл доску в Бабьем Яру. В честь редактора этой газеты Олены Телиги названа огромная улица, которая ведёт в Бабий Яр.

Теперь у Зеленского хочется спросить: так кто несёт ответственность за Холокост, Советский Союз, который разгромил эту нечисть, в том числе и бандеровскую, или эти оуновцы, которых сейчас чествуют на Украине?» – добавил эксперт.

«Буквально в феврале будет празднование юбилея Уласа Самчука – его в школе сейчас изучают! Это тот самый Улас Самук, который радовался истреблению в Бабьем Яру и рассказывал, какой передовой опыт, как Киев очистился от этих самых «чужинцив» и так далее, и писал хвалебные оды Гитлеру в 1941-1942 году, ничего не стесняясь! Его сейчас юбилей отмечать будут. Зеленский ничего об этом не хочет рассказать в Освенциме? Кто виновен в разжигали этой ненависти?» – подытожил Корнилов.