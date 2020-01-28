Глупости Зеленского заложили мину под всю Украину

28.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Публичное обвинение СССР в организации холокоста, которое позволил себе украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу, вызовет серьезные последствия для всей страны.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал украинский политический эксперт, политэмигрант Олег Хавич.

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«Заявление Владимира Зеленского в Освенциме о том, что СССР виновен не только в начале Второй мировой войны, но и в холокосте, является не просто кощунственным, но и напрямую вредит интересам государства, роль президента которого играет бывший комик. Ведь нынешняя Украина – один из международно признанных правопреемников СССР, и если киевские власти возлагают на Советский Союз подобную вину – значит, должны нести и свою долю ответственности.

Причём речь идёт как об ответственности перед жертвами холокоста – выплате компенсаций пострадавшим и реституции собственности, ранее принадлежавшей убитым нацистами евреям, но и перед такими «жертвами советской агрессии», как Польша – то есть о возврате этому государству территорий нынешних Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областей, которые до 17 сентября 1939 года находились в составе Второй Речи Посполитой.

И в этом свете совместное заявление послов Израиля и Польши от 2 января 2020 года, где есть слова «помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины», является тревожным звоночком для Киева», – отметил эксперт.

Напомним, после произошедшего экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров отметили, что таким образом Зеленский фактически объявил собственного деда агрессором и преступником.