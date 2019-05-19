Зеленскому советуют не тянуть с главой СБУ и генпрокурором

19.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Владимиру Зеленскому посоветовали не затягивать с назначением ключевых силовиков, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Считаю, что послезавтра, в день инаугурации Глава государства должен внести представление об увольнении главы СБУ и обратиться за согласием Верховной Рады на увольнение Генерального прокурора”.

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Такой совет Зеленскому в своем телеграм-канале дал вернувшийся сегодня на Украину Андрей Портнов – юрист и бывший замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов, которого СМИ упорно связывают с командой Зеленского, хотя сам он это отрицает.

“Очень важно взять быстрый темп формирования государственной повестки”, – считает он.

Также Портнов прокомментировал последние награждения и назначения, сделанные Петром Порошенко.

“Перед самым тюремным заключением бывший диктатор зачем-то присвоил дипломатические ранги двум самым одиозным функционерам БПП – (Артуру- Ред) Герасимову, запомнившемуся трудоустройством к себе сепаратиста Безлера и (Владимиру- Ред) Арьеву, прославившемуся задержанием на польской границе за перевоз наркотических веществ из Голландии. Свинарчуку ещё Героя присвойте, раз такая распродажа”, – написал он.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, киевский окружной админсуд начал производство по делу о запрете 180 высшим чиновникам Украины покидать территорию страны.