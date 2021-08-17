Зеленскому уже ничто не поможет справиться с антирейтингом – социолог

17.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Никакие пиар-кампании или встречи на международных площадках не помогли перебить негативное отношение украинцев к президенту своей страны.

Об этом на презентации результатов исследования «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения» заявила председатель правления Центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Антирейтинг Зеленского составляет 31 процент. Эти результаты свидетельствуют о том, что действующему президенту не удастся возобновить уровень доверия хотя бы до нуля. У меня были ожидания, что август как летний месяц, подготовка к празднованию для независимости, попытки подать инициативы президента в информационном пространстве, встречи на международных площадках повлияют на рейтинг Зеленского, но нет», – сказала Балакирева.

Кроме того, эксперт отметила, что даже при том, что Зеленский остаётся лидером доверия, его рейтинг антидоверия не даст поднять собственные показатели выше существующих.

«Отсутствие реальных результатов повышения уровня жизни, негатив от непрофессиональных действий Зеленского сегодня законсервировал доверие к президенту, его оценку. По данным разных компаний при социологических опросах, Зеленский остаётся лидером, но поднять свой рейтинг Зеленскому будет очень и очень сложно», – заключила Балакирева.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Запад и украинские элиты достигли консенсуса по будущему президента Владимира Зеленского – ему дадут доработать до конца срока, но не будут поддерживать переизбрание.