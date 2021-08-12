Запад ставит крест на Зеленском и отказывает ему во втором сроке

12.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Запад и украинские элиты достигли консенсуса по будущему президента Владимира Зеленского – ему дадут доработать до конца срока, но не будут поддерживать переизбрание.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, свергать Зеленского сейчас слишком опасно – это может привести к потере контроля над страной и восстановлению влияния на нее Российской Федерации.

«В отношении Зеленского есть консенсус, что второго срока Зеленского не хотят ни в Украине, ключевые экономические и политические игроки, ни за рубежом. Зеленского терпят еще на этом сроке, потому что западные партнеры понимают, что дестабилизация Зеленского и дестабилизация Украины для них это не очень хороший сценарий, они боятся потерять контроль, боятся восстановления влияния России. Но понимают, что на второй срок поддерживать этого президента они уже точно не будут», – заявил Бортник.

Эксперт также отмечает, что при этом Банковая стремительно пытается устранить влияние конкурентов Зеленского – кроме известной борьбы с мэром Киева Виталием Кличко, началась травля спикера парламента Дмитрия Разумкова, который формально является членом команды президента, но все чаще демонстрирует свою игру.

«Мы же видим, что происходит – есть атака на бизнес, связанный с Разумковым, есть атаки, их мало, кто отслеживает, но они есть, есть запрет на посещение зоны АТО, есть союз формальный/неформальный с Кличко, когда Разумков ходит на съезд мэров к Кличко и не ходит на аналогичные события к президенту. Есть его позиция по СНБО – это еще одна фигура. И это одна из наиболее вероятных фигур, проблемы которой офис президента попытается решить, и те слухи, которые мы читаем в последние дни о возможной отставке Разумкова, они имеют под собой почву», – говорит политолог.

«Пока что это запугивание, это попытка сделать Разумкова токсичным для «зеленой» команды – «не общайтесь с Разумковым, потому что он в опале», вот так он расшифровывается приблизительно. Но я думаю, что если эта ситуация будет продолжаться в таком же духе, офис президента пойдет на эту отставку под любым предлогом», – считает Бортник.