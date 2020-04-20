20.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
Просмотров:

«Зеленых импотентов подминают под себя «януковичи» – Черновол




Люди из команды беглого президента Виктора Януковича постепенно становятся стержнем украинских властей.

Об этом в эфире «5 канала» заявила экс-депутат Верховной рады, активная участница госпереворота 2013-14 годов Татьяна Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зелёные импотенты, они ни на что не годные, они никогда не занимались государственными делами, у них нет чутья, что нужно государству и как нужно работать, они ничего не могут, но поскольку они хотят что-то делать, они начинают искать, кто им может что-то сделать. Поэтому они подтянули «януковичей», которые на что-то способны. А поскольку эти «януковичи» на что-то способны, они сразу стали центром большого влияния. Их не так много, но они стали стержнем», – заявила майданщица.

«Почему тот же самый Портнов, вообще – кто он такой в этой зелёной власти? Однако поскольку он на что-то годится, нужно признать, что Портнов-таки на что-то годится, это его не первая узурпация власти, он у Януковича готовил в своё время, и для Тимошенко готовил определённые элементы, то есть он на что-то способен, сразу стал и тут влиятельной персоной, у которой есть элементы власти, даже не будучи во власти. Только потому, что он на что-то способный пребывает среди сотен тех, кто не способен ни на что. Потому в этом есть немалая угроза», – добавила Черновол.

Напомним, что недавно против Черновол возбудили уголовное дело за убийство человека во время атаки на офис Партии регионов 18 февраля 2014 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть