«Зеленых импотентов подминают под себя «януковичи» – Черновол

20.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Люди из команды беглого президента Виктора Януковича постепенно становятся стержнем украинских властей.

Об этом в эфире «5 канала» заявила экс-депутат Верховной рады, активная участница госпереворота 2013-14 годов Татьяна Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зелёные импотенты, они ни на что не годные, они никогда не занимались государственными делами, у них нет чутья, что нужно государству и как нужно работать, они ничего не могут, но поскольку они хотят что-то делать, они начинают искать, кто им может что-то сделать. Поэтому они подтянули «януковичей», которые на что-то способны. А поскольку эти «януковичи» на что-то способны, они сразу стали центром большого влияния. Их не так много, но они стали стержнем», – заявила майданщица.

«Почему тот же самый Портнов, вообще – кто он такой в этой зелёной власти? Однако поскольку он на что-то годится, нужно признать, что Портнов-таки на что-то годится, это его не первая узурпация власти, он у Януковича готовил в своё время, и для Тимошенко готовил определённые элементы, то есть он на что-то способен, сразу стал и тут влиятельной персоной, у которой есть элементы власти, даже не будучи во власти. Только потому, что он на что-то способный пребывает среди сотен тех, кто не способен ни на что. Потому в этом есть немалая угроза», – добавила Черновол.

Напомним, что недавно против Черновол возбудили уголовное дело за убийство человека во время атаки на офис Партии регионов 18 февраля 2014 года.